Adamari López regresa a la TV luego de estar al borde de la muerte

La presentadora Adamari López ha regresado a la televisión luego de confrontar graves problemas de salud, que la mantuvieron alejada de su trabajo durante algunos meses.

Un emotivo recibimiento precedió la confesión de López, quien desde octubre no encabezaba el programa Un Nuevo Día.

“Yo comencé con una molestia en la garganta. Me fui un viaje con Toni a Jamaica, después a New York. En ese viaje a Jamaica no me sentía bien y me automediqué. Cuando llegué de New York me sentía súper mal, llamé aquí para ver si podía no venir, pero había muchos de nosotros que no estaban y tuve que venir”.

López confesó que se descuidó. “Fui al doctor Martínez y me mandó ha hacer una placa, no me la hice, regresé el viernes a trabajar. Tú misma me dijiste que si me sentía mal me fuera, hablamos con la jefa y me fui a casa. El domingo 21 (de octubre) me fui al hospital porque no podía respirar. Para yo ir al hospital es porque algo grande me pasaba”.

Tal como los medios informaron, su salud estuvo muy deteriorada. “No recuerdo lo que pasó cuando llego al hospital. Dejé a Alaïa con mi hermana Adalis, que estaba en mi casa, Bibi (una amiga que trabaja en el hospital Baptis) me llevó al hospital, recuerdo haber estacionado, y no recuerdo nada hasta 4 o 5 días antes de salir del hospital”.

El diagnóstico

“Me diagnosticaron una toxoplasmosis, pero no era la razón principal, tenía una influenza, había pasado demasiado tiempo, los pulmones estaban comprometidos, no podía respirar, y parecía como si estuviesen tratando un paciente con sida y con una enfermedad terminal”.