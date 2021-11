$!Agresiones verbales y físicas en programas en vivo de la República Dominicana

De acuerdo a una nota de prensa que la propia producción del programa envió a Diario Libre, el animador suspendió de manera indefinida a los comunicadores Emilio Ángeles y a Héctor Valdez “Quinquin”, quienes durante la transmisión de “Pégate y Gana” usaron palabras soeces y hasta “manotazos”.

El show de mal gusto inició cuando Emilio Ángeles entró al set, a indicar que lo hecho por “Quinquin” no era televisión. “Eso no es televisión, eso no es profundidad, eso no tiene carácter científico”, dijo Ángeles.

Este no ha sido el único caso de agresión física o verbal que se ha visto en vivo en este programa. En el mes de agosto de este año, la roducción de “Pégate y gana con el Pachá” también informó que suspendió a integrantes por “discusión” en el aire

“Tras escenificar una pelea de mal gusto en televisión nacional el pasado fin de semana la producción del espacio ‘Pégate y gana con el Pachá’ tomó la decisión de suspender de manera indefinida a los integrantes del show sabatino: Verónica Batista y José Miguel “el ministrico”, reseñaron en una nota de prensa.