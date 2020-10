$!Alcalde de México cancela boda de Ninel Conde con Larry Ramos

Aseguró que en la demarcación se respetan las medidas sanitarias derivadas de la contingencia COVID-19, sin importar de quien se trate, y que no deben de realizarse actos que impliquen aglomeraciones, y en caso de que alguien quiera realizar alguna celebración con varias personas en salones de fiestas, deben esperar al semáforo adecuado, reseña El Universal.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, informó que se comunicó con la actriz y cantante Ninel Conde para suspender su boda con Larry Ramos, que se celebraría este miércoles, debido a que aún no se permiten eventos sociales debido a la pandemia por el coronavirus.

Y reiteró que hasta el momento no se ha autorizado la apertura de salones y jardines para eventos sociales.

La Alcaldía Miguel Hidalgo publicó un comunicado en su cuenta de Twitter aclarando que pese a que el recinto no depende de su administración realizaría las diligencias necesarias para que se respeten los lineamientos sanitarios que marca el “Semáforo naranja” , el cual rige en estos momentos en la Ciudad de México.

La actriz y cantante mexicana Ninel Conde quedó “vestida y alborotada” luego de que se anunciara que este miércoles 28 de octubre se casaría con su actual pareja Larry Ramos, pero la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, canceló el evento por las medidas contra el COVID-19, además de que ese país no ha autorizado la apertura de salones para eventos sociales.

“En estos momentos no podemos bajar la guardia, se entiende que existan compromisos personales, pero es más importante el interés general y la salud, no vamos a permitir ningún acto masivo, en sitios, en este caso, como el Museo de la Bola o la Casa de la Bola, cómo se ha manejado en las últimas horas. Por ello, se le pidió al recinto que no realizará ningún tipo de eventos de corte social”, explicó.