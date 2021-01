Alexandra Hatcu cree Mozart la Para pudo "molestarse" por su cuenta en Only Fans

La instagramer y modelo Alexandra Hatcu confesó que cree que su exesposo, Mozart la Para, se habría "molestado" con la apertura de su cuenta en Only Fans.

Hatcu, conocida en las redes sociales como Alexandra MVP, dijo en una entrevista en el espacio “Alofoke Radio Show”, que la supuesta molestia del intérprete urbano y padre de su hija Charlotte, de 7 años habría sido porque este se enteró de la noticia a través de las redes sociales y no directamente por ella.

“Entiendo yo, en mi opinión, que no debería de hablar de esto. Pero yo creo que él (Mozart) se sintió molesto al ver la noticia así de repente, que yo no se lo había comunicado, seguramente. Y sé que también envenenándole otras personas la cabeza, él habría dicho, -espérate y qué es lo que ella va hacer-”.

Sin embargo, ante la ola de críticas que ha recibido por su Only Fans, en la que reconoció que el 70 por ciento de los que tienen una cuenta en dicha plataforma inglesa lo usan para vender sexo, ella aclaró que la suya “no será para eso”.

Dijo que la utilizará para otras cosas, como mostrar su casa.

No obstante, la estrategia que utilizó fueron imágenes semidesnuda encima de un caballo, generando las reacciones en las redes sociales.

El morbo rindió sus frutos, pues confesó que en solo horas superó los 27 mil dólares en suscripciones.

“En verdad yo sé que él (Mozart) me conoce y él sabe que yo no haría eso”, dijo en la entrevista que dura cerca de 50 minutos.

Sobre la apertura de la cuenta de Only Fans, Alexandra dijo que un pastor “sin ver los videos” de ella la calificó de “prostituta”.

“Yo no hago nada de eso. Por qué me estás diciendo a mí prostituta. El Only Fans en sí no ha sido creado para eso, que un setenta por ciento le estén dando ese uso, ok; pero hay un treinta por ciento que lo usan para otras cosas, entiendes”, dijo.

Afirmó que su hija Charlotte se siente orgullosa de ella y no va a sentir “vergüenza” de su madre, como le han escrito en algunos comentarios, según reveló.

“Eso para nada. Mi hija se siente orgullosa de mi, porque soy un tronco de madre, yo crio a mi hija, hago todo por ella; el 95 por ciento de mi tiempo yo se lo dedico a mi hija, a su crianza”.

Esta red, en la cual el usuario paga una mensualidad para ver el contenido, se creó originalmente para subir contenido exclusivo, desde música hasta moda, pero se ha volcado casi a lo pornográfico, donde figuras famosas o desconocidas suben imágenes de alto contenido sexual.

Alexandra indicó que la rapera Cardi B tiene un Only Fans y lo usa para promover su música.

Además, ante una pregunta de Frederick Martínez "el Pachá", ella dijo que le "debe su carrera a Mozart" porque se dio a conocer por él y le tiene agradecimiento, pero destaca que "si yo no hubiese hecho mis diligencias, no estaría donde estoy".

Se recuerda que Alexandra y Mozart se divorciaron en marzo del 2019, y varios meses después el urbano hizo pública su relación con la actriz Dalisa Alegría.