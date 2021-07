$!Alexandra MVP aclara que le cocinaba a Mozart la Para

Tal y como lo prometió, la instagramer Alexandra Hatcu, conocida como Alexandra MVP, le volvió a responder a su exesposo, el cantante urbano Mozart la Para, luego de que este contara su versión del divorcio por primera vez el pasado 6 de julio.

Aunque la expectativa que vendió la modelo era una "respuesta letal", primero con el avance "La para de tu coro al descubierto", emulando una telenovela y luego el título “La otra cara de la moneda, el desenlace final”, Alexandra dijo en un video de ocho minutos y 51 segundos que no hablaría mal de él, pero le aclaró que sí aprendió a cocinarle durante el matrimonio y mostró videos de algunos platos y del intérprete de "Pa' gozar" comiendo.

"Aprendí a cocinar los platos más típicos del país que me abrió las puertas y que se convirtió en mi segunda patria. Aprendí a cocinar chivo guisado, rabo, mondongo", expresó casi llorando.

En el video subido a su canal de YouTube a las 7:00 p.m. de este viernes y que sumó más de 10 mil reproducciones al momento. Mientras ella hablaba, mostraba fotografías de ellos en su tiempo juntos, del embarazo y posterior nacimiento de su hija Charlotte y otros detalles de la relación.

Dijo que lo hacía "con todo el amor del mundo" y que no tenía problemas con levantarse de madrugada. "Para mí, eso de levantarme a la 1, 2, 3, 5 de mañana yo lo hacía con mucho gusto", dijo la influencer.

Y agregó: "Se le olvidó tantas malas noches, tantas madrugadas, tantas veces que él llegaba de sus presentaciones, que compartíamos la comida... Creo que eso no fue justo y tú lo sabes, que ese no fue uno de mis defectos".

Reiteró lo mismo que en la primera entrevista con Santiago Matías "Alofoke" en 2019, que perdió un embarazo siete meses antes de su separación oficial. "Siete meses antes de la separación pasamos el dolor más grande que una pareja puede pasar, que ha sido la pérdida de nuestro hijo, un hijo deseado y buscado. Esta separación, desde un principio se debió de manejar puertas para adentro", expresó.

Confirmó que en los últimos cuatro meses de convivencia bajo el mismo techo la situación "estaba muy tensa" y el trato del uno al otro "había cambiado", pero aún así "seguíamos siendo una familia y eso fue lo que más yo deseé a pesar de nuestra ruptura".

"Producto de nuestro amor tuvimos nuestra hija. Es cierto, soy un ser humano con defectos y virtudes. Pasamos de estar muy enamorados, pasar hambre, llegamos hasta la gloria. En este proyecto yo me entregué en cuerpo y alma a ayudarlo a cumplir sus sueños. Aprendí a ser contable, estilista, etc, en búsqueda del sueño de ambos, de construir un futuro mejor", detalló frente a la cámara.

"Nunca he hablado mal de ti, no voy a hacer nada que le haga daño a mi hija", afirmó.

Le pidió perdón. "Si viviste un infierno, como le llamas, conmigo, durante 10 u 11 años de tu vida, te pido perdón, no era mi intención, pensé que estaba haciendo lo mejor por ti, lo mejor por nosotros... Daba mi vida por ti, me mataba con quien sea que dijera algo en tu contra. Te he amado, te he cuidado, te he respetado con mi alma y mi corazón entero y lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Te deseo muchos éxitos, bendiciones y que seas muy feliz", finalizó Alexandra MVP enviándole un beso.

Los seguidores de inmediato comenzaron a reaccionar en las redes sociales y entre los comentarios se repitió el deseo de que ambos "paren la novela" y que piensen en su hija Charlotte.

Lo que dijo Mozart en Alofoke

En una entrevista exclusiva para Alofoke Radio Show, el intérprete urbano Mozart La Para dio detalles de las diferentes razones que llevó finalmente a su divorcio con la instagramer y madre de su hija Charlotte, Alexandra Hatcu, el cual reiteró fue de mutuo acuerdo.

Mozart reconoce que debió haber aclarado todo desde el principio y así evitar las malas conjeturas que surgieron tras el anuncio de su separación con la modelo rumana.

“Nunca me he comportado mal, lo único que hice fue divorciarme, porque no me sentía bien. Tomamos una decisión como adultos que somos, pero nunca pensé que las cosas iban a llegar tan lejos en el sentido negativo”, indicó La Para.

Uno de los datos que sobresalieron en la entrevista junto a Santiago Matías y demás integrantes del programa fue que antes del anuncio del divorcio, la pareja arrastraba tres años de crisis matrimonial, donde cada año era peor que el anterior, sobresaliendo constantemente la falta de respeto en ambas partes, según dijo el artista.

“Dormíamos en habitaciones diferentes. Pasaron muchas cosas, llegaba a mi casa y me encontraba con invitados que no eran de mi agrado o no eran bienvenidos de mi parte; llegaba de una presentación artística y yo tenía que hacerme fritos con salami. Estaban atendiendo a Mozart La Para, pero no a Erickson Fernández (su nombre de pila)’’, comentó el cantante.