$!Alofoke podría aspirar a la presidencia de la República Dominicana

En sus discurso de anoche el presidente @danilomedina anuncio que no buscara respostularse para el 2020, en su alocucion llamo mucho la atencion al referirse a que el liderazgo politico necesita “sangre nueva”. Y si soltamos en banda la candidatura a diputado y nos inscribimos para optar para la presidencia de la republica? #SangreNueva