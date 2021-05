$!Amelia Alcántara desmiente estar embarazada

La controversial modelo Amelia Alcántara quiso acabar con los rumores que se vienen dando en redes sociales, luego que varias páginas de Instagram, especializadas en temas de farándula, aseguraran que la colaboradora de programas radiales de farándula se encontraría embarazada.

La integrante del espacio radial “Sin filtro radio show” hizo la aclaración a través de su cuenta de Instagram.

“Por esta vía quiero aclarar algunos rumores” que andan diciendo algunas páginas y programa de farándula y de chisme. Mis amores no crean en todo lo que escuchen el día que yo esté embarazada soy la primera que lo dirá porque un hijo no se niega ni se esconde. No estoy embarazada. Si estoy flaca dicen que estoy sufriendo y si tengo par de libras que estoy embarazada. No sean así amores mío», dijo la controversial modelo.