$!Amelia Vega se convierte en tendencia nacional tras Miss Universo y esta es la razón

Antes, durante y después del Miss Universo Amelia Vega fue la tendencia que predominó en Twitter y la razón es predecible. Ella es la única dominicana que ha conseguido la corona y siempre que se realiza este certamen los amantes de es tipo de shows en el país recuerdan su hazaña.

Momentos de su coronación en 2003 en fotos y videos fueron compartidos en la red social junto a memes y mensajes en referencia a su concurso.

Luego que el pasado año, donde Kimberly Jiménez, casi logra la segunda corona, la elegida a representar de este año, Debbie Aflalo, quedó fuera del top 16, lo que hizo revivir el concurso de Vega.

“Cada vez que hay Miss Universo, Amelia es tendencia”, fue uno de los tweets que publicó uno de los miembros de su fanaticada.

Amelia Vega no se quedó callada. La ex miss dijo que no haría ningún comentario y recalcó que no le gusta ofender a nadie porque “uno tiene sentimientos con la gente de su país y vamos a respetar eso”.

Agregó que se pone más nerviosa viendo el concurso que cuando estaba concursando, incluso cuando vio su propia participación a pesar de que ya sabía lo que iba a ocurrir, no pudo controlar los nervios.