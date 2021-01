$!Ana Bárbara cumple 50 años, y se muestra más sexy que nunca para celebrarlos

Luciendo más sexy que nunca. Así celebró la cantante y compositora mexicana Ana Bárbara su medio siglo de vida.

“Pedazos de mi alma, pues estoy tratando de leerlos a todos porque todos son importantes en este momento de mi vida, y siempre realmente, pero hoy en especial, día de mi cumpleaños. Gracias por sus mensajes, por sus videos, por sus palabras...” expresó con dulzura desde sus historias. “Hoy es un día muy especial para mí, gracias por todo su amor”.

Como pública People en español, desde la Riviera Maya, donde se encuentra con su pareja, Ángel Muñoz, la bella Ana Bárbara dejó locos a sus fans cuando se dejó ver como toda un leona en medio de la jungla, luciendo su extraordinaria figura.

Sobre cómo se siente de llegar a las cinco décadas, la artista respondió: “Jamás he tenido un problema... Curiosamente disfruté con mucho mis quince años, luego el empezar a ser artista a los 18, pese a algunos problemas profesionales y también psicológicos, que van de la mano. Sin embargo, el tema de la edad no era como una cosa recurrente o que diga ¡ay!, no sé si porque realmente he sido una persona que trata de cuidarse”, confesó.