$!Anuel AA viene al barrio a grabar con Rochy RD y promete sacarle la visa

El famoso trapero Anuel AA vino a República Dominicana para reunirse con el rapero dominicano Rochy RD.

El intérprete de “China” se dio un “baño de pueblo” por el barrio y publicó en su cuenta de Instagram su encuentro con el líder de los “Wawawa”, destacando su talento.

Ante una posible colaboración juntos, el afecto y respeto entre ellos fue tal que Anuel prometió sacarle la anhelada visa americana que necesita el criollo para hacer su gira de presentaciones en los Estados Unidos.

“Yo anoche estaba con Rochy en el barrio y @rochyrd me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo soy Anuel en el 2016’ y yo le dije: ‘la cabra’... Este hp se ganó mi corazón en serio porque yo me veo yo mismo en él!!!!!!!! Tú eres un líder brother, vamos a sacarte esa visa si o sí en nombre de Dios!!!!!!!”, fueron parte de las palabras de Emmanuel Gazmey, nombre de pila del trapero que visitó el país el pasado domingo en un jet privado.

Y resaltó: “Ya es hora de que el mundo te conozca en persona”.

Pero esto no se quedará en una simple promesa, pues el intérprete de “Súbelo” apeló a la expresión ‘palabra de hombre’.

“El dinero va y viene pero la palabra es solo una y es lo único que tenemos como hombres y bandidos!!!!!!! La cabra con la cabra!!!!!!! #lasleyendasnuncamueren #realhastalamuerte”, finalizó su mensaje colocando muchas banderas de Quisqueya.

El intérprete de “Alta gama” agradeció las palabras de Anuel AA y le escribió un mensaje de admiración: “Wao, Dios mío, qué felicidad @anuel, se me aceleró el corazón cuando vi esa publicación, de la felicidad, wao, gracias Kabra, gracias”.

Agregó: “RD te lo va a agradecer lo que tú hagas por Rochy porque no es Rochy, es el género que lo necesita. Siento que te conozco de antes. @elmovimientopararelo”.

La publicación en la cuenta de Anuel suma más de 817,000 ‘likes’ y alrededor de 15,574 comentarios en solo tres horas.

El rapero Rochy RD ha colaborado con varios artistas boricuas, quienes han venido al “bajo mundo”, como él le denomina al barrio, a grabar los temas y videos musicales.

Tal es el caso del remix del tema “Ella no es tuya” con el boricua Myke Towers y la argentina Nicki Nicole que suma más de 160 millones de reproducciones solo en Youtube.

Recientemente el rapero de la Isla del Encanto, Cosculluela, hizo lo mismo y el resultado fue la canción “La prenda” junto al criollo Gatillero 23.

En buen dominicano el exponente de “Mi contacto” hasta “se le tiró” al expresidente de los Estados Unidos Barack Obama solicitando la visa, luego de que este publicara su lista de canciones de verano entre las que se incluía una de Rochy RD.

En el pasado Rochy tuvo problemas con la justicia y supuestamente esta sería la razón por la que se le ha negado la visa americana.