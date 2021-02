$!Aquiles Correa aclara por qué le detectaron diabetes mientras estuvo afectado del COVID-19

El humorista y actor Aquiles Correa confesó que en diciembre pasado padeció del COVID-19 y necesitó oxígeno, razón por la cual se rehusaba a dormir por temor a no volver a despertar.

El medio a la muerte y al ser detectado con diabetes inicial, sumado al coronavirus, fue una de las experiencias más amargas de su vida.

Dijo que los síntomas dolor de cabeza, fiebre y bajo estado de ánimo los comenzó a manifestar tras la muerte de su tío, por lo que una doctora le recomendó la prueba de PCR y salió positiva.

Pero lo que les llamó la atención a los usuarios de las redes sociales es que resultara ser diabético luego del coronavirus, y ante la ola de comentarios, explicó la situación.

"Yo tuve COVID-19 en el mes de diciembre, me dio un dolor de cabeza muy fuerte y lo achaqué a la muerte de un tío querido que partió un sábado antes. Al otro día en el velorio sospechaba que tenía el coronavirus porque no soy de enfermarme y decido trancarme en casa. Luego que me hacen la prueba fui sometido a un tratamiento bastante fuerte porque en los análisis se me descubrió que estaba muy en la frontera con una diabetes manejable por mi sobrepeso", empezó contando el también comentarista radial.

Durante su internamiento en el hospital el domingo 20 de diciembre de 2020, sumado a que días atrás no podía comer por un problema estomacal, sintió que podía morir: "Cada vez que leía la noticia de que alguien murió por COVID-19 me preocupaba mucho porque yo tenía miedo de dormirme y no despertar", narró y a la vez aclaró que todo fue en diciembre aunque se diera a conocer hoy.

Explicó que fue dado de alta en Nochebuena porque se le "regó" al doctor, ya que no quería pasar esos días sin su familia.

Sin embargo, se hizo la prueba el 29 de diciembre por compromisos de trabajo en Puerto Rico y dio positivo de nuevo.

El 4 de enero su prueba dio negativo.

Correa, quien tiene el programa radial "De su cuenta" con Gerald Ogando, expresó que ahora cuida más su salud; dejó atrás las frituras y redujo la bebida.

Aseguró que no anunció nada en los medios ni en sus redes sociales porque tenía compromisos publicitarios.

Dijo a un medio que en pocas semanas perdió 30 libras, de 250 a 219, sin conocer los motivos y la glicemia estaba en 400 mg/dl cuando lo normal es de 140 mg/dl (7,8 mmol/l).