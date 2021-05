$!Aquiles Correa y Carolina Rivas, entre pasajeros afectados por sabotaje en AILA

Este fin de semana, cientos de ciudadanos dominicanos y extranjeros sufrieron las consecuencias de un sabotaje en el aeropuerto Internacional de las Américas cuando personas cortaron cables eléctricos que dejaron la pista de aterrizaje a oscuras, lo que terminó desviando los vuelos.

Diversas personas o no pudieron salir del país y otras tuvieron que devolverse en el avión. Famosos como Aquiles Correa, Carolina Rivas y Miriam Cruz lo vivieron y ofrecieron su testimonio en las redes sociales.

En tanto que una comunicación conjunta del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Departamento Aeroportuario (DA), Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) confirma que la noche del domingo 23 de mayo se produjo un acto vandálico, donde cortaron de manera intencional y planificada los cables eléctricos del circuito que alimenta el sistema de luces de pista del AILA-JFPG.

Testimonios

El humorista y actor Aquiles Correa colgó una imagen sentado en una de las salas de espera para abordar en el aeropuerto informando que su vuelo fue movido de hora.

"Nada people, que gracias al lío de los cables en el AILA, mi vuelo que debía salir a las 11pm de ayer, saldrá a las 6am de hoy. Me encantaría ver el plan de defensa de quienes hicieron esto, si los agarran claro. #BuenosDias (aprovechar y repasar guión nuevo.... Mañana rodaje piloto...)", escribió Correa ayer.

Luego el actor pudo tomar su vuelo.

La experimentada artista del teatro Carolina Rivas compartió una imagen desde el avión de regreso a la ciudad de Miami, Estados Unidos, con el siguiente mensaje: "Y nada señores...Aquí estamos de vuelta en Miami, no pudimos aterrizar en Dominicana. Un vuelo de casi 4 horasGracias especiales a los que se robaron los cables de la pista del AILA. Muy amables. ".

Luego, este lunes informó que ya llegaron a República Dominicana: "¡Ya llegamos con Dios, por fin! ❤️(De día, po’que de noche no je puede )No sabemos como esta la situación de los cables en estos momentos, solo sabemos que anoche por falta de luz no pudimos aterrizar, supuestamente cortaron los cables de la luz de la pista de aterrizaje o para robárselos o para otro fin. ‍♀️Si alguien sabe algo más concreto comenten con el fin de dar información, porfa ".

Otra que se vio afectada fue la merenguera Miriam Cruz.

Según el periodista Juan Carlos Jiménez en una información en su portal Fuegoalalata.com, la noche de este domingo Cruz no pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, porque su vuelo procedente desde Newark, Nueva Jersey, tuvo que regresar a la terminal de donde despegó casi llegando al país.

La falla de luces de la pista de aterrizaje del AILA afectó a 15 vuelos, cuyas aeronaves tuvieron que ser desviadas a aeropuertos alternos del país, como Santiago, Puerto Plata y Punta Cana, mientras otros aviones regresaron a sus ciudades de origen en Estados Unidos.

Las operaciones en uno de los principales aeropuertos dominicanos se normalizaron este lunes.