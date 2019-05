$!Ariel Manzanillo, otro rostro joven que se abre paso en Telenoticias 11

El periodista Ariel Manzanillo, de 34 años, es un egresado de Comunicación Social por la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), y desde hace tres años se ha abierto paso en la TV en Telenoticias Fin de Semana por Telesistema 11.

Aunque no se imaginaba conduciendo un noticiario, la oportunidad le llegó y la ha aprovechado. En una visita a Diario Libre, Manzanillo habló de su corta, pero interesante carrera en el periodismo televisivo. “Estoy encasillado en la televisión, pero me gusta el reporterismo. Llegué a hacerlo por dos meses”, declara. Para él, ser presentador de noticias es muy demandante. “Es algo que te lleva cada día a innovar. Al principio fue muy cuesta arriba porque no estaba acostumbrado a ese tipo de tensión. No fue muy placentero al principio, pero uno se va adaptando”, confiesa.

Rechaza que haya entrado a la televisión por fama. “La gente entiende que al estar en un medio tan expuesto como Telenoticias es lo que se busca, pero siendo sincero me pongo vergonzoso cuando la gente me reconoce en la calle”.