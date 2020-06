Figuras siguen revelando sus inclinación política

Llegando casi al tramo final de la actual contienda electoral, las figuras del la comunicación y la música nacional están revelando a sus seguidores su preferencia de cara a las elecciones del 5 de julio.

La última en hacer una declaración pública de su preferencia ha sido la merenguera Miriam Cruz, quien anunció el pasado sábado su apoyo al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, en un video que colgó en sus redes sociales.

“Vayamos a votar con alegría, demostremos que el poder solo lo tiene un pueblo unido, no una sola persona, votemos por la gente por el futuro, por el cambio que nos ofrece Luis Abinader”, expresa la artista en el audiovisual.

Lo mismo hizo hace unas semanas el cantautor Wason Brazoban, pero hacia el PLD. En su cuenta de Instagram explicó las razones por las que se decidió a apoyar al candidato a la presidencia de la República Dominicana por el partido oficialista, Gonzalo Castillo.

“Aquí la repuesta a muchos de mis seguidores que me han preguntando. No soy fanático, creo que el fanatismo a la hora de votar es peligroso . Esto no es las águilas, ni el escogido, etc... Esto no es que mi abuelo es de tal partido que por eso yo voto . No. Investigue y el que usted elija después de investigar , se le respeta su decisión. Buen día.”, publicó el artista en sus redes sociales. El intérprete apoyará al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a través de la plataforma Lánzate que dirige la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer.

En tanto que Toño Rosario grabó un tema para apoyar la candidatura de Gonzálo Castillo. En el tema resaltan las frases: “¡Dale, Gonzalo, dale!” y “El presidente de las camisas mangas cortas”.