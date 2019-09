$!Artistas Latinos son los que más compran visualizaciones en Youtube

Estas declaraciones no ha pasado por debajo de la mesa y algunos artistas están confirmando este sistema de promoción, algunos molestos por considerarlo desleal. Uno de ellos fue el reguetonero Don Omar.

“Lo que quizás para los fans de la música era un secreto... La compra de views en videos musicales dentro de la plataforma YouTube ya es todo un gran reportaje en la revista #RollingStones y adivinen ¿Quiénes son los más views que compran? La música urbana latina y otros géneros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya lo sabían? Yo lo sé hace mucho tiempo y he estado estudiando el supuesto éxito de algunos lanzamientos. #selodeustedes #lecturadedomingo #aquíleyendo “La gran diferencia entre REALIDAD y PERCEPCIÓN radica en cuanta verdad hay detrás de la estrategia” W. Landrón #selosdijehacemucho”, posteo recientemente.

El cantante más tarde dijo “Pasa que siempre llega la hora en la que los consumidores tienen su encuentro cara a cara con el producto y es justo en ese momento donde la estrategia, el dinero, el plan y los esfuerzos se convierten en arma de doble filo pues al consumidor se le puede engañar en la estrategia pero no en la realidad del momento cuando el producto lo tienen de frente y se dan cuenta que es un EMBUSTE BIEN METIDO. No se deje engañar, la propaganda viene de antes, buenos y malos productos siempre han existido pero lo que nunca va a cambiar es el buen gusto de los consumidores de calidad”.

En el país algunos han querido referirse al tema como fue el caso de Vakero quien reposteo la publicación de Don Omar y en los cometarios dijo “Y aquí cualquier dembowsero tiene más vistas que Juan Luis Guerra”.

Entonces, ahora surgen varias dudas: ¿De todos los views que artistas latinos y dominicanos hablan con orgullo cuáles son reales? ¿Ya no existen las vistas orgánicas? ¿Están los dominicanos invirtiendo en compra de views?

El promotor de música urbana y productor de radio Santiago Matías no se quedó callado y apoya este método de promoción. “Los artistas abatidos que no quieren invertir en publicidad digital ahora se quieren agarrar del artículo de Rolling Stone. Lo que no se mercadea no se vende. En este mundo competitivo lo orgánico no existe”, dijo a sus seguidores en redes sociales.