$!Artistas que gritaron al mundo sus preferencias sexuales

“Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso pero también liberador. Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy ACEPTO MI HOMOSEXUALIDAD como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, se lee en el último párrafo del extenso comunicado.

Corría el mes de marzo del año 2010 y el actor tomó la decisión de salir del closet luego de mucho tiempo de ocultarse. Fue a través de un comunicado que explotó la noticia, por mucho tiempo el cantante había pensado en revelarse, sin embargo no encontraba las fuerzas necesarias para hacerlo.

Una de las figuras boricuas más famosas del momento, no solo ha demostrado estar interesado en el bienestar de su país natal también se ha pronunciado ante los estereotipos y en 2010 se declaró abiertamente homosexual, marcando un antes y después en su carrera artística.

El exrebelde aseguró que se sentía mal de no informar acerca de sus preferencias sexuales con anterioridad, de “no haber podido compartir esto antes con mis fans”. “Soy un ser humano como cualquiera, con virtudes y defectos, y no creo que esto sea un defecto”, subrayó el rebelde actor.

4-Sam Smith sale del clóset como no binario: «no soy ni hombre, ni mujer»

“La música es mi forma de expresión con todos ustedes. Les he compartido de cada parte y faceta de mi vida a través de ella. Lo más valioso que tengo en la vida y lo que más protejo es mi familia y mi intimidad, y agradezco que tanto ustedes como mis compañeros en la industria musical (colegas, medios, prensa) siempre lo han respetado. Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información”, expresó Joy a seguidores de Instagram.

En una entrevista con la actriz Jameela Jamil, de The Good Place, el cantante Sam Smith reveló que no se identifica con ningún género, y que se considera a sí mismo como queer y no binario.

Smith apareció en la nueva serie de entrevistas de Instagram I Weigh de Jamil, donde explicó que había investigado sobre personas que habían hablado acerca de la identificación como no binarias y que tenían una realización difícil. «Cuando vi lo no binario, el género y lo leí y escuché a estas personas hablar, yo estaba como, mierda, ese soy yo'», dijo.

«Siempre he tenido un poco de una pared entre mi mente y mi cuerpo».

Sam Smith habla sobre la lucha con la imagen corporal: ‘Siempre estaré en guerra con esto’Cuando Jamil le pidió que explicara su identidad, Smith dijo que simplemente no se identifica como una cosa. «Eres una mezcla de todas las cosas diferentes, eres tu propia creación especial», dijo sobre su género. «Así es como lo tomo; No soy hombre ni mujer, creo que estoy en algún punto intermedio. Todo está en el espectro».

5-Cynthia Nixon, una mujer empoderada