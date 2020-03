$!Artistas y productores replantean su agenda por el COVID-19

El humorista Carlos Sánchez ha visto su agenda afectada. “En esta línea de trabajo uno tiene que saber ahorrar y estar preparado para las vacas flacas. Algunos de los eventos por suerte no se han cancelados, sólo se han pospuesto. Esperemos que en el futuro se retomen, ahora toca trabajo de escritorio.

Productores de programas de televisión y artistas, exhortan a la población a llevar el protocolo dispuesto por las autoridades sanitarias para evitar nuevos casos del COVID.19.

Iván Ruiz conductor y productor de “El Show del Mediodía”, recordó que desde hace varias semanas han estado llevando orientación a la población. “La clave es anticiparnos a los acontecimientos y nosotros hemos estado exigiendo a las autoridades que tomen medidas drásticas. Aplaudimos las medidas del presidente de Danilo Medina. Ahora nos toca unirnos porque es de la única manera que tenemos de evitar que esto se convierta en una gravedad. Tenemos que aislarnos y cumplir. No debemos estar en las calles si no es necesario. Este pueblo no está acostumbrado, pero este momento lo requiere, porque esto es de vida o muerte”, reflexionó.

Iván continuará haciendo el programa, sin embargo, han tomado algunas decisiones para prevenir cualquier situación. Para eso hubo una reducción de personas y controlar la cantidad de personas que entra al estudio.

Jochy Santos produce diariamente el programa radial “El Mismo Golpe” y todos los martes por Color Visión “Es temprano todavía con Jochy”.

Los ejecutivos de la emisora de radio entregaron equipos para que los integrantes puedan interactuar desde sus respectivas residencias.

“Sin lugar a duda hay que bajar el tráfico de personas en cabina y lo que se ha planificado es hacer producciones remotas. Esto es un asunto de todo el mundo colaborar y ajustarnos a una situación por la que atraviesa el mundo. Yo cerré mis oficinas y todo se hará vía remota. Para el programa de televisión tenemos contenido, de hecho la entrega de este martes no salió por el discurso del presidente. Nosotros tenemos muchos programas para repetir”, argumentó.

Jochy invitó al público acoger las medidas que buscan salvaguardar a toda la población. “Es un poco difícil, pero esto es de salud pública”.

La destacada productora y presentadora de televisión Jatnna Tavárez ya está en cuarentena. “Yo estoy en mi casa. Nosotros nos preparamos y vamos a tener que repetir algunos porque hay que priorizar el tema de la salud. Hay que preservar la salud, esto es serio y real. Hay que prevenir y tenemos que quedarnos en casa para cumplir con las normas establecidas”, indicó.

Daniel Sarcos se encuentra en Miami. El productor de televisión que conduce “La guerra de los sexos” y “Aquí se habla español” hizo una pausa en sus obligaciones. “La recomendación que hemos dado es mantenerse en casa y salir solo a lo necesario. Seguir las recomendaciones pertinentes porque lo más importante es la salud”, dijo.

Daniel Sarcos comenzó hace pocas semanas el programa “La guerra de los sexos” junto a Lisbeth Santos. “Nosotros cancelamos las grabaciones de “La guerra de los sexos” que teníamos programadas, pero tenemos la ventaja de tener un gran número de programas adelantados”.

Sarcos no arriesgará tampoco a sus compañeros de labores en “Aquí se habla español” por lo que ya están trabajando en la edición de contenido ya difundido.

En tanto que Raeldo López que produce el programa de radio Cambio y fuera también dijo que trabajará de forma remota. “Nuestro programa de radio lo transmitimos todos desde la casa, nos conectamos vía online con la emisora y fluyó bastante bien”.

El también actor dijo que se ha preparado. Tomamos la previsión de abastecernos de lo básico procurando no tener muchas cosas perecederas. Cargamos los vehículos de combustible y retiramos algo de efectivo para tener manera de resolver cualquier imprevisto”.

Sin embargo, como propietario del teatro Chao, ha tenido dificultades. “Respecto a nuestro teatro en Ágora Mall, es un poco más difícil. Tuvimos que suspender los trabajos de adecuación que se realizaban y estamos en comunicación con los productores para mover sus fechas más adelante como medida por la situación actual. Estamos en comunicación con Ágora Mall para ser parte de las medidas que se tomen en conjunto.

La actriz y productora Nashla Bogaert también ha recurrido al trabajo remoto. “Sobre mi situación laboral, hemos tenido que posponer eventos que produzco y pasar para más adelante en el año el inicio de proyectos documentales que están ya en desarrollo, pero no es necesario cancelarlos.

Bogaert ha asumido la cuarentena para trabajar desde casa. “Por suerte, desde mi casa puedo avanzar muchas cosas y realizar reuniones virtuales con mis compañeros y no parar. Siento una fuerte tristeza por los que no pueden hacer lo mismo, sobre todo, nuestros trabajadores informales que deben salir a la calle para encontrar el pan de cada día”.

Para Nashla este será un proceso difícil para todos. “Nos va a afectar a todos. De muchas maneras. Para algunos será más llevadero, para otros lamentablemente será el inicio de un gran problema económico”.

Para Albert Mena las medidas tomadas son las correctas. “Pienso que esas medidas son las correctas, nuestro país en este momento tiene una gran incertidumbre por las diferentes informaciones sobre el coronavirus, unas falsas y otras verdaderas. Por lo que esas medidas que ya dieron resultado en otros países debemos ejecutarla en el nuestro, el aislamiento es lo correcto”.

Uno que se ha tomado este tema muy en serio ha sido el humorista Carlos Sánchez. “Estamos en aislamiento total, cocinando en casa, haciendo todo entre mi esposa y yo, sin recibir visitas. Estamos tratando en lo posible de involucrar a los niños en la limpieza de la casa y nos turnamos con los niños para poder trabajar”.

En tanto que la en lo laboral si ha visto su agenda afectada. “En esta línea de trabajo uno tiene que saber ahorrar y estar preparado para las vacas flacas. Algunos de los eventos por suerte no se han cancelados, sino que se han pospuestos. Esperemos que en el futuro se retomen y ahora mismo a hacer mucho trabajo de escritorio y creativo si los niños nos dejan”.