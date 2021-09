$!Asesinan a famosa influencer Miss Mercedes Morr dentro de su propia casa

La policía habló con el medio ABC-13 y aseguró que no había señales de violencia en la entrada, ni señal de que el hombre entrara por la fuerza, pero que no había indicios de que Gagnier conociera previamente a su atacante.

“En este punto de la investigación, no creemos que existiera ningún tipo de relación entre el sospechoso y la víctima”, expresó el portavoz de la policía de Richmond, el Tte. Lowell Neinast a The New York Post en un comunicado. Miembros de la familia de la modelo hablaron con KHOU y aseguraron que Accorto era un acosador de Gagnier.