AUDIO: Sandra Berrocal habla del final de su relación con Crazy Design

La presentadora de televisión Sandra Berrocal declaró que no hará un circo con el final de la relación entre ella y el cantante de música urbana Crazy Design.

Berrocal dijo a Antena 7: “Estamos en proceso de separación. Es un hecho. Se va a hacer una nota (conjunta) y no vamos a hacer un circo con esto”.

Sandra señaló que el fin de la relación viene ocurriendo desde hace tiempo, pero ellos lo han estado manejando con madurez, razón por la cual la gente se da cuenta en estos momentos: “Por que no me felicitó para mi cumpleaños, pero si lo hace no se dan cuenta”.

“Todo está bien. Cuando las cosas no están bien, lo mejor es separarse. Nadie nace para estar siempre con una persona”, reveló la Berrocal al tiempo de señalar que pese a lo íntimo que se ha manejado la separación, “la gente tiene su mente y es libre de pensar lo que quiera. Antes con la inmadurez que teníamos, era un show, pero ahora no”.

Al hablar sobre la razón por la que ocurre la separación dijo que fue un conjunto de cosas pero se refirió directamente al horario del cantante. “Ya Crazy y yo estábamos en una situación en una situación que por su trabajo, yo me levantaba a la 6:00 am para ir al gimnasio, y ese tipo de cosas... pasan”, concluyó.