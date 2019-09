Avión en el que viajaban Cheddy García y sus hijos aterriza de emergencia

View this post on Instagram

Sigo creyendo que el control de todo lo tiene Dios, un aterrizaje de emergencia , el avión estaba cogiendo fuego sobre el nivel del mar , GRACIAS DIOS, logramos llegar a Nassao .... ????A las 3:30 vendrá otro avión a llevarnos a nuestro destino que es Orlando.. . Esta mañana antes de salir de mi casa, hice una oración con mis hijos pidiendole protección y compañía en este viaje, que cerca estaba de recibir su milagro. ??????????????????????????????????????