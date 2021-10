$!Bárbara Bermudo dice recibió oferta de Univision para regresar a la tv, pero la rechazó por esta razon

Era uno de los rostros más reconocidos de Univision, donde ejercía como presentadora del popular show Primer Impacto. Hace más de 5 años que Bárbara Bermudo fue despedida de la cadena de habla hispana de los Estados Unidos.

Alejada de la pequeña pantalla desde entonces, no ha habido un solo día en el que a la periodista no le hayan cuestionado sobre su regreso a la televisión.

De acuerdo al portal de la revista People en español, lo que hasta ahora no había revelado la también empresaria es que a lo largo de estos años ha recibido diferentes ofertas para regresar a la televisión, “incluso de Univision”, tal y como dio a conocer Bermudo recientemente en ‘Sin rodeo’, el podcast de su excompañero de Primer impacto (Univision), Jomari Goyso, en el que estuvo como invitada este martes.

“Sí, [he recibido muchas ofertas], incluso de Univision”, aseveró.

Pero la periodista ha tenido –y tiene– una poderosa razón para rechazarlas todas.

“Ahora que estoy trabajando en mis empresas, que estoy en mi función de madre yo digo, ¿en qué momento?, ¿en qué tiempo me voy a meter 5 horas en un estudio? Porque mis empresas me necesitan. Yo soy la presidenta, entonces sería descuidar algo que para mí a largo plazo me va a dar mucho más y sería el legado de mis hijas porque [en] la televisión hay un tiempo de caducidad. Tú lo sabes Jomari. Como tú dices, las administraciones cambian y de repente unos te quieren y después otros no te quieren, entonces las cosas van cambiando y uno tiene que tener siempre un plan a o un plan b”, señaló la exconductora del programa Primer impacto (Univision), quien tiene más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram.

Aunque las dos empresas que preside actualmente la mantienen muy ocupada, Bermudo no descarta regresar en algún momento a la televisión si llegase el proyecto adecuado.

De regresar a la televisión, me encantaría, es mi pasión comunicar. No sería noticias. Me gustaría algo diferente, algo que pueda conectar con la mujer, con los temas de actualidad. Y me han hecho propuestas, claro que me han hecho propuestas; pero humildemente te digo que no es el momento, pero vendrá el momento si es el plan de Dios”, dijo.