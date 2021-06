$!¿Boda a la vista? Rumores apuntan a que JLo y Ben Affleck se casarían este año

El reencuentro de Ben Affeck y Jennifer López no luce como algo de momento. Y es que los rumores apuntan a que los Bennifer, como se le conoce a la pareja, planean retomar aquello que dejaron inconcluso hace 17 años: su boda.

De acuerdo con una publicación en exclusiva de la revista norteamericana Ok! Magazine, supuestamente el actor de "Batman" le pediría matrimonio a la "Diva del Bronx" en la fecha de su cumpleaños número 52, el próximo mes de julio, y la boda podría ser a finales del año.

Una fuente cercana a la pareja ha confirmado a la revista '¡OK! ' que el protagonista y director de 'Argo' no está dispuesto a "dejar escapar a Jen" por segunda vez, "no quiere perderla de nuevo", dice la fuente.

Los actores llevan saliendo apenas dos meses, pues la ruptura oficial de la intérprete de "Dinero" con el expelotero Alex Rodríguez fue en abril, pero según la referida fuente, ambos están seguros de este paso.

"La nueva relación técnicamente podría tener solo unas pocas semanas, pero en realidad la han retomando donde la dejaron", señala el informante.

Muchos sostienen que una boda es un plan muy precipitado, pero la fuente que cita la revista OK! asegura que "Jen y Ben saben todo el uno del otro: lo bueno, lo malo y lo feo. No están comenzando desde el principio. Están destinados a estar juntos y lo harán oficial antes de fin de año" y añade: "Ni Ben ni Jen están jugando. No se trata de si se casarán o no, sino de cuándo", recalca.

Ben tiene una buena relación con la madre de la artista, Lupe Rodríguez, de hecho, fueron visto compartiendo muy cariñosos en un casino de Las Vegas.

"Ben quiere darle otra oportunidad al amor y está planeando una propuesta romántica en el cumpleaños de Jennifer, el próximo 24 de julio", concluye.

Una fuente le dijo a la revista In Touch que la pareja “no pierde el tiempo” y que ya tienen planes de vivir juntos. “En realidad, es como si no hubiera pasado el tiempo”, señaló el informante. “Continuaron justo donde lo dejaron. Ambos están de acuerdo en que lo que tienen ahora es realmente especial”.

Affleck ya habría mudado algunas de sus cosas a la mansión de USD$28 millones que J.Lo tiene en Bel Air, Los Ángeles. “Pasaron de salir a vivir a juntos. Ben y Jen están felices de estar de nuevo juntos y no quieren perder el tiempo”, indicó la publicación.

Los protagonistas de las comedias románticas Gigli y Jersey Girl comenzaron su romance en el 2002. Si bien la pareja canceló su boda en el 2004, se han mantenido en contacto a través de los años. “Nosotros no tratamos de tener una relación pública”, aseguró López a PEOPLE en el 2006 tras su ruptura con Affleck, admitiendo entonces que la atención constante de la prensa “era mucha presión”.