Canales de Youtube de entretenimiento del país aumentan en audiencia e ingresos

Gerald Ogando

Hasta ese momento, ¿cómo calificas esta experiencia de producir para Youtube? ¿Es la misma inversión de tiempo que en otro proyecto?

La inversión de tiempo, mayor o menor, va a depender del criterio que tenga el productor del contenido de Youtube. Si es una persona que está tratando de canalizar la parte económica no le va a dar mucha importancia al contenido de calidad, simplemente va a opinar de todos los temas, va a hacer parodias de poco sentido, etc... Porque solo quieren ‘views’.

En el caso nuestro, que salimos de la radio, televisión y cine ya venimos con un criterio más depurado. Yo estoy haciendo contenido de televisión para Youtube. Hice un cortometraje con Pamela Sued y Lápiz Conciente que viene siendo cine para Youtube. Además de entrevistas a Niní Caffaro, Vakeró, y en “Hablando2” logré una conversación con el experimentado del humor Cuquin Victoria y el merenguero urbano Sujeto Oro 24.

A pesar de tu corto tiempo, ¿cuál ha sido tu fórmula?

Yo creo que la variedad. Yo fui cantante con el dúo Confucio y Boperó, pegamos el tema “Ma’ bueno que e’ así”. También he compuesto temas para Chiquito Team Band y otras agrupaciones, estuve en los programas de Jochy Santos, con Mariasela Álvarez, he actuado en películas. Mi canal es de todo.

¿Tienes pensado combinar la radio y la tv y pasar los contenidos a YouTube?

Actualmente trabajo en un programa de TV (Telecentro canal 13) y el contenido que allí realizo es exclusivamente para ellos y no debo subirlo a mi canal. Cuando retorne a la radio con mi proyecto sí lo subiré pero crearé un canal solo para el programa, que no tenga nada que ver con lo que hasta ahora estoy haciendo, porque no es lo mismo subir contenido a Youtube que producir para Youtube.

Si alguien quiere emprender, ¿qué le recomiendas?

Que lo haga y ya. Que no pida opinión ni asesoría, que arranque y punto. Si le pasó por la cabeza significa que lo puede lograr.