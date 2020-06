$!Cantante Nacho sería padre por quinta vez con su supuesta novia Melany Mille

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, estaría a la espera de su quinto hijo con la modelo y presentadora venezolana Melany Mille.

La noticia, de la que medios venezolanos dan como un hecho, ha cobrado fuerza en las redes sociales, luego de que se filtraran unas fotografías del intérprete junto a su aparente novia Melany Millé.

La presentadora de Televen y el cantante se encontraban en la Isla Margarita pasando el tiempo de cuarentena y eso habría contribuido para mantener en perfil bajo el estado de gestación de Millé, informa el medio EL Universal.

Nacho, quien tiene cuatro hijos más, uno con una exnovia y otros tres con su ahora exesposa, Inger Mendoza, aún no ha confirmado oficialmente la venida de una nueva criatura.

Sin embargo, en sus redes sociales ha respondido algunos mensajes de sus seguidores felicitándolo, aquello para muchos ha resultado una confirmación indirecta.

Otra muestra de que el integrante del dúo Chino y Nacho está viviendo un buen momento es que publicó una fotografía de dos amigos suyos con una torta y escribió: “Así celebran los amigos las más hermosas noticias. Este mensaje fue seguido por el hashtag #thequeeniscoming, que en español es “la reina ya viene”, levantando la sospecha de que su quinta criatura sería una niña.

El año pasado Nacho confirmó su separación y aclaró que en contra de lo que muchos aseguraban, no habían habido terceras personas involucradas.

Asimismo, Melany Mille se defendió de una seguidora que la insultó y le deseó la muerte a la criatura con estas palabras: “Este es ‘el respeto, el amor y la decencia’ que los moralistas que me escriben profesan, por inventarse un cuento de culpables e inocentes en sus cabezas que no está ni cerca de la realidad”, dejando entredicho que la separación de Nacho con su esposa supuestamente no fue por otra relación.

En el 2019, a Nacho se le vinculó con la modelo Eli Tulian, quien participó junto a él en varios videos de su nuevo álbum “Uno”.

En ese mismo momento también se le relacionó con la modelo Melany Mille, pues a ellos se les vio juntos en varios conciertos y hasta en una entrega de premios a la que acudió Nacho y donde supuestamente se les vio muy cariñosos. Melany respondió a la polémica diciendo que “Nacho me invitó para que fuera su invitada al evento, eso es todo. Nada trascendental, por eso nos sentamos juntos”, según recoge el portal Gossip Venezuela.