$!Caso Dave Capella: Emitieron orden de arresto contra los comunicadores que dudaron de su enfermedad

El famoso presentador venezolano Dave Capella falleció a los 38 años por coronavirus luego de un mes ingresado en un hospital de su país.

Tras su partida, y días antes su padre por el virus, una ola de indignación ha causado que dos comediantes y locutores venezolanos acusaran a Dave de usar su padecimiento de COVID-19 como estafa.

Por tal razón, Jean Mary Curró y Alex Goncalves pidieron disculpas a la memoria de Capella y a su familia, no obstante, estarán siendo investigados por difamación.

Los comunicadores calificaron como estafa una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe a beneficio Capella y su padre, quienes perdieron la batalla contra el COVID-19.

En sus historias de Instagram, la hermana del fallecido, Marie Claire Capella, afirmó que desde el 2018 ellos “atacaban a Capella”, y que en el hospital, tras Dave enterarse de la campaña en su contra en medio de su batalla contra la enfermedad, luego no quería hablar.

“Esto es difícil. Recuerdo el día en que Dave no pudo hablar y en esa llamada que hicimos, llorando me dijo que por qué lo están difamando, si él no le había hecho nada a nadie. Esto le afectó tanto que luego no quería ni hablar, pero sus ganas de vivir eran más grandes...”, fueron las palabras de Marie Claire.