Celebridades en declive luego del “Me too”

No obstante, aunque la plataforma del movimiento gestado por importantes actrices de Hollywood ha servido para destapar los abusos y desigualdades con las mujeres, en el que siguen luchando por mejores salarios y mayores nominaciones de directoras en los premios, las denuncias van perdiendo peso en los tribunales.

En la mira del #MeToo

Hasta el momento, solo el actor y comediante Bill Cosby ha sido enjuiciado y condenado en la era de #MeToo. Fue sentenciado en el 2018 a entre tres y diez años de prisión por abusar sexualmente de una mujer en 2004.

Pero el pez más gordo aún no ha recibido una condena. De más de 29 demandantes que han acusado al ex productor de cine Harvey Weinstein, solo enfrenta cargos por tres mujeres; Lucia Evans, que lo acusó de obligarla a realizarle sexo oral en su oficina en 2004, una mujer no identificada que dijo que fue violada en un hotel en 2013 y Mimi Haleyi, quien dijo que Weinstein le dio sexo oral por la fuerza en 2006.

Muchas de las denuncias no prosperaron porque el plazo de prescripción había expirado.

De ser hallado culpable, podría ser sentenciado hasta a 28 años en prisión.

El alguna vez propietario de las compañías Miramax y The Weinstein Company, fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y del Sindicato de Productores de Hollywood.

Otro a quien se le sepultó su carrera en su mejor momento es Kevin Spacey, quien fue sacado de la serie “House Of Cards” de Netflix, y por ello la compañía perdió 38 millones de dólares para despedirlo. En tanto que el actor Christopher Plummer lo sustituyó en la cinta “Todo el dinero del mundo” donde sacaron sus escenas. La primera denuncia hacia Spacey la hizo el actor Anthony Rapp de haberlo acosado siendo adolescente, y tres de sus denunciantes han muerto.

James Franco ganó un Globo de Oro en 2018 por ‘The Disaster Artist’, pero luego fue acusado por cinco mujeres de conducta sexual inapropiada.

El rapero R. Kelly enfrenta 10 cargos que incluyen abuso infantil, pornografía infantil y abuso sexual.

El #MeToo en Latinoamerica comenzó en el 2018 con el actor brasileño Juan Darthés, acusado por la actriz argentina Thelma Fardin, de la serie “Patito Feo” de violarla en su última gira en Nicaragua. Ella tenia 16 años y él 45. Él fue expulsado del medio artístico y vive en Brasil.

Un caso reciente es el del actor Cuba Gooding Jr, quien enfrentará su juicio el 21 de abril por alegada de mala conducta sexual.