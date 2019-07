$!Cheddy García arremete contra la ideología de género del Ministerio de Educación

La actriz y comediante Cheddy García arremetió en contra de la ideología de género que el Ministerio de Educación quiere imponer en las escuelas, asegurando que es un error.

Durante su comparecencia en el espacio “Pégate y Gana con el Pachá”, donde fue reconocida por su labor en los medios, la ex profesora dijo lo siguiente: “Yo soy muy respetuosa del todo que quiera hacer con su vida sexual lo que quiera, pero si pienso que llevar estos a los colegios, y a las escuelas es un error porque no hay necesidad porque ustedes pueden tener la preferencia que quiera y no hay que educar para que usted sea una u otra cosa”.

Explicó que los hijos se educan, y cuando tengan la edad suficiente decidan lo que quieran hacer con sus vidas.

“Hay que respetar eso, pero de ahí a tomarlo como una forma de vida y tu reproducir eso, eso no me parece aceptable”, enfatizó.

En cuanto a las redes, Cheddy, dijo que le ha sacado “mucho cuarto, mucho dinero”.

“He podido darme el lujo de vivir porque estoy actualizada en todo, me involucro y participo en todo; entonces, la gente tiene una persona que no sólo las hace reír, sino que también puede hacer opinión pública”.

Argumentó que dentro de sus comentarios se puede equivocar o no, pero casi “siempre se hacen virales”.

La comediante fue reconocida por el espacio sabatino como “Joven de Oro” por su trayectoria en los medios de comunicación.

