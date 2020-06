$!Cheddy García asegura perdió proyectos en el cine “por ser negra”

La humorista y actriz Cheddy García reveló que ha sido víctima del racismo. Por el hecho de ser negra, asegura que “le negaron proyectos de comerciales y películas”.

“¡No te mezcles! Voy nadando entre la vergüenza, la impotencia y la indignacion... El racismo SÍ EXISTE, yo lo he vivido, y lo sigo viviendo como muchos y muchas en este país de NEGROS MULATOS!. Descansa en paz George Floyd!”, dijo García al referirse al asesinato de Floyd, de 46 años, de manos de un oficial de la policía en Minneapolis, Estados Unidos, el pasado 25 de mayo.

La humorista expresó que por el racismo no pudo protagonizar algunas películas y portadas de revistas. Al conversar en un ‘live’ con la urbana de origen dominicano Amara La Negra, quien se unió a las protestas en Estados Unidos, Cheddy García afirmó: “Aquí (República Dominicana) las oportunidades a mí me la vinieron a dar ya vieja para muchas cosas. Aquí, a mí por ser negra no me daban portadas de revistas, eso fue a los muchos años de discriminación, a mí no me daban una valla, un comercial, una película... si ponían un negro comediante le buscaban una blanquita porque decían que dos negros afeábamos la película”.

Otra anécdota que recordó la “Mamá del humor” fue cuando cumplió 10 años en el humor e hizo un espectáculo y un reconocido diseñador se negó a vestirla solo por ser negra, según contó.

“Cuando yo fui a su atelier me humilló, me humilló por yo ser negra. Me dijo tajantemente que no, que él no me vestiría a mí, que yo era una negra de car wash”, dijo sin revelar el nombre.

No obstante, en los últimos años la carrera de la artista dio un giro y se convirtió en una de las actrices mejor pagadas y ha protagonizado importantes campañas publicitarias.

Amara La Negra ha hablado abiertamente del racismo que ha sufrido en RD y en el extranjero.

Con lágrimas en los ojos, manifestó sentirse mal porque hay personas que la están insultando por ir a las protestas en contra de la muerte de George Floyd y han calificado su acción como una búsqueda de notoriedad, algo que ha negado.