$!Cheddy García sube fotografías sin retoques para acallar las críticas tras su participación en Cuerpos “hot”

Su mensaje en Instagram

QUE ABUSO! Dicen que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad, hasta mi hermana Damaris estaba dudando de mí de mí, me dijo “tanto que le dijiste al fotógrafo que no te pusiera mucho fotoshop”??????, pero ayer @dagosanchez me envió estas fotos CRUDITAS de un celular ...Ay padre que cuerpoooooo tiene mamá.