$!Chiky Bombom se disculpa: “Cometí un error, yo no he matado a nadie”

Tras ser atacada en redes sociales tras unas declaraciones que ella misma ha calificado de erróneas, la popular influencer dominicana Chiky Bombom salió a pedir disculpas.

A través de un en vivo, y luego de que fuera criticada por muchos seguidores tras enojarse con una mujer que quiso utilizar sus célebres frases para hacer camisetas, la carismática dama aseguró que, “cometí un error, yo no he matado a nadie”, dijo la tiktokera, quien reconoció que esta polémica le ha afectado mucho.

Lissette Eduardo, originaria de República Dominicana pero residente en Nueva York, se dirigió a sus fieles seguidores para pedir disculpas y confesó que estaba cansada.

“He sido juzgada, he sido muy maltratada por personas que no se han dado la tarea de solo conocerme. Han malinterpretado un error que cometí”, sostuvo.

“Yo me mantengo callada porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve, y todo el que me ha juzgado y sacado provecho a esto, y todo el que me ha sentenciado sin derecho a fianza, que nos han deseado la muerte a mí y a mi hijo, les puedo asegurar que son peores seres humanos que yo”, añadió.