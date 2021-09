$!Chyno Miranda explota contra quienes insultan a su esposa tras el anuncio de su ruptura

Luego de que Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos informaran que su relación sentimental había llegado a su fin, las críticas de algunos usuarios de Instagram no se hicieron esperar.

Según reporta People en español, mientras algunos se quejaron de la tardanza en contar su ruptura, otros arremetieron contra la modelo venezolana por dejar al artista en estas circunstancias. Algo que Natasha ha dejado claro que no ha sido así ya que aún estando separados desde hace más de un año, ella ha permanecido al lado de Jesús durante su recuperación.

Igual sus explicaciones parece que no han servido para algunos que no tardaron en insultar y atacar sin filtros tanto a ella como a él. Una actitud que Chyno no ha permitido y a la que ha reaccionado tajante.

“No dudaré en bloquear a la gente que diga cosas malsanas y falsas. Respeto”, escribió en su publicación indignado por algunas de las cosas que se estaban escribiendo.

En todo momento Chyno se ha responsabilizado de la ruptura asumiendo que fue irrespetuoso con su mujer en un momento de la relación. “A pesar de todo bro y el irrespeto que le hice, aquí seguimos apoyándonos y cuidando de nuestro bello hijo”, contestó a un amigo.