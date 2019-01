$!Clarissa Molina en peligro de ser eliminada de Mira Quién Baila

View this post on Instagram

Wow mis amores cuánto me disfruté este numero musical de #Broadway fue un gran reto para mi y gracias a ti @jonplaterodude pude sobre pasar mis propias expectativas en este número, de creer en mi misma, por la buena energía y hacerlo desde el alma, especialmente cuando me tocó cargarlo en la ruleta Jijijiji wow... lo veo y si soy yooooo y me llena de orgullo poder ver y sentir mi crecimiento en la competencia de @miraquienbaila All Stars! Agradecida! ???? Que lo disfruten con mucho cariño para @fundacionmonumentovivienteny y ustedes! #MQBClarissa #mqballstars #teamclarissa #clarissamolina #mrpostman