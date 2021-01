$!Clarissa Molina es criticada por sensual baile y ella responde de forma contundente

Con motivo de su primer millón de seguidores en TikTok, la sexy conductora realizó un seductor baile al ritmo de Ropa Cara, el último éxito de Camilo.

"Celebrando 1 millón en TikTok con el reto de Camilo, Ropa Cara", anunció la bella dominicana para, a continuación, subir la temperatura de sus seguidores al escandaloso ritmo de sus caderas.

De acuerdo a una nota de "People en español", el sexy clip desató pasiones encontradas. "Creo que no necesita hacer esto. Famosa ya lo es. No caigas en lo vulgar. No pierdas la clase", le aconsejaba una mujer.

"¡Qué manera de llamar la atención! ¿No tiene más cualidades?", se preguntaba alguien más. "¿Es parte del show para subir el rating? Esa niña no tiene necesidad de estar en esas... ¡Honestamente!", comentaba alguien más en las redes de El gordo y la flaca.

Tras los ataques la nativa de Santiago de los Caballeros decidió contestarle a sus detractores en el muro de su programa de televisión favorito: "La que pone la sabor y a los hater rápidos. Hater, tomen mucha aguaaa", comentó con gracia la bella dominicana.

¿Qué opina usted de su baile y su respuesta?