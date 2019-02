Clarissa Molina responde a quienes cuestionan su triunfo en Mira Quién Baila

La presentadora de televisión y modelo Clarissa Molina respondió a quienes criticaron su triunfo en la versión All Stars del famoso programa Mira Quién Baila, cuya final se celebró el pasado domingo 10 de febrero.

“No es un programa de profesionales del baile, los profesionales son los bailarines y coreógrafos que cada semana acompañan a los famosos para que puedan lucir de acuerdo a sus posibilidades, ensayé el doble porque tenía muchos proyectos simultáneos. El concurso tiene siete temporadas, y hasta el día de hoy todos los que han ganado son famosos que van a bailar por una fundación, no profesionales de la danza. No se llama Mira Quién Baila con las mejores líneas, ni Mira Quién Baila profesionalmente”, aclaró la también actriz.

Y continuó: “yo bailé por una fundación que es lo más importante. No estaban buscando el bailarín para Jennifer López o Beyonce, porque hay muchos concursos de ese tipo”, enfatizó.

Negó que también que su influencia en redes sociales la haya dado ventaja, pues señaló que competía con artistas con el doble de sus seguidores como los cantantes Chyno Miranda, el Daza o la misma Amara ‘La Negra’.

Sobre los que opinan de que trabajar en la cadena la ayudó a conseguir el primer lugar señaló: “Jacky Guerrido trabajaba en Univisión y no ganó, lo mismo que Ana Patricia de Despierta América, al final del día lo que importa es la conexión que tú tengas con el público y lo que haces en la pista lo que cuenta”, dijo durante una entrevista para Univisión.

Además, volvió a criticar las valoraciones de los jueces, que a su juicio sólo se enfocaban en la parte negativa. Los jueces no me trataron bien...por más que le daba me criticaban”, señaló.

“Si hubiera favoritismo hacia mí, hubieran hablado maravillas de mi persona y fue todo lo contrario.

Tras la polémica por el triunfo de la quisqueyana diversas figuras de Univisión expresaron su apoyo a la copresentadora del Gordo y la Flaca, entre ellos sus compañeros de programa Raúl de Molina y Jomairi Goyso, este último se enfrentó a los jueces, criticando su parcialidad con otros conductores y las valoraciones negativas a la modelo.