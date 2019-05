$!Comparan al príncipe Harry y Meghan Markle con Francisca Lachapel y su prometido

La página oficial de Despierta América en Instagram publicó un post, que posteriormente borró, en donde comparan a los duques de Sussex con Francisca Lachapel y su prometido, Francesco Zampogna.

La reacción de los seguidores del programa no se hizo esperar en las redes sociales y muy pocos aceptaron la comparación de la joven conductora dominicana con Meghan Markle y la de su novio con el príncipe Harry.

La negativa de los usuarios de esta red social parece contundente, pero el rechazo está dirigido mayoritariamente hacía el programa en sí, y no hacía Francisca, puesto que ha sido la cuenta oficial de Despierta América la que ofreció esta comparación.

Entre los comentarios destacan: “Si claro y yo soy Salma Hayek” y “Esa mujer es más bella y mas fina que Francisca, por diooos”, fueron dos de los más críticos.

También hubo los que no destacaron del todo la comparación: “Honestamente creo que solamente ponen esto para crear comentarios negativos”, “Francisca y su novio lucen mucho mejor que los otros dos, solo porque sean príncipes no les quiten el mérito a Francisca y su pareja. Se ven bellos” y Francisca un poco pero sorry el candidato asimilar se al príncipe para nada”, fueron tres de ellos.

En diciembre del 2018, y después de meses de especulaciones sobre la identidad del prometido de Francisca, dio a conocer sus primeras fotos juntos como pareja comprometida.