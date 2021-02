$!Comunicadores reaccionan tras los primeros vacunados en República Dominicana

No se quien es. Ni quien tomó la foto. Pero de todas las que he visto, es la mejor. ESA ES LA ACTITUD... #VacunateRD ¿Que te parece a ti? #rcnoticias #robertocavada pic.twitter.com/v8DHUGJqVB

La prensa debe tener cuidado con las fotos que está publicando de los que reciben las vacunas. Los dominicanos somos muy "showceros"y están publicando unas fotos que le hacen un flaco favor a la campaña de vacunación. Yo me he reído mucho si, pero no ayudan no...????‍♀️??