$!Comunicadores se solidarizan con Jochy Santos tras salida de Telemicro

Amigo Jochy Querido y respetado por todos los que te conocemos y todos los que hemos disfrutado de tu cercanía. Tu valía y grandeza está escrita en nuestras vidas por la calidad de tu trabajo y la magnitud de tu bien hacer. Una vida como la tuya no la mide un canal de televisión, no te mide un programa, ni diez, ni cien. Eres más, mucho más que lo que está trabando tu camino hoy. Nosotros, los que hacemos la televisión que nos relata como pueblo, somos vulnerables. Mucho. Porque no saben lo mucho que se arriesga, cuando la calidad se desplaza. No saben que se juegan la fidelidad, la estabilidad, el entretenimiento bueno, la decencia, la alegría, la identidad de un pueblo. Su aspiración de ser. Cara lección que pagaremos por permitir que se siga apostando a la sustitución de nuestros mejores valores. Al descarte en esta sociedad frágil y sin buenos referentes. Los resultados de ese reemplazo se están viviendo.. Y los sufriremos todos..... Todos....