$!Concursante de Miss Universo 2021 podría ir a la cárcel por algo que hizo durante el certamen

Con sus atuendos algunas de las participantes de Miss Universo aprovecharon la oportunidad para denunciar algunas cuestiones políticas o sociales de sus países, este fue el caso de Miss Myanmar.

La candidata de Birmania, Thuzar Wint Lwin denunció la represión de la junta militar que se alzó con el poder tras un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.

“Nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Birmania. Como Miss Universo Birmania, desde el golpe he hablado de ello todo lo que he podido”, dijo en un vídeo enviado para el certamen.

Lwin de 22 años de edad corre el riesgo de terminar en la cárcel por las declaraciones que realizó durante el certamen de belleza. Además, en sus redes sociales ha expresado no estar de acuerdo con el gobierno y pide la liberación del líder civil, Daw Aung San Suu Kyi.