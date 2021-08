$!Cristian Casablanca regresa a la televisión

El controversial Cristian Casablanca celebra 30 años en los medios de comunicación, y anuncia el retorno a Telefuturo, canal 23, en su horario habitual de 3:00 a 4:00 de la tarde, con una nueva temporada de su programa.

Una nota de prensa enviada a este medio indica que se va a destacar por las entrevistas, temas de superación personal y sin dejar de lados los números de lotería que ofrece gratuitamente al público televidente.

Adrián Salcedo, su nombre de pila, será también el productor. El presentador se mantuvo al aire en este tiempo el en el canal 25 y retomará en el canal 23 y se suma a esto TeleRadio América en los canales 12 y 45 a nivel nacional.

“30 años voy a cumplir en la radio y televisión a nivel mundial, he estado en los medios en Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica y Europa; en cadenas como Telemundo, Univisión. Además de seguir ayudando a través de mi fundación, la cual trabajo desde el 2009, llevamos 12 años inmersos en un patronato dirigido principalmente a los niños necesitados, ayudarlos con la educación y medicamentos”, reveló Casablanca.

El trabajo de la fundación consiste en aportar a la educación, con útiles, uniformes, zapatos, teléfonos, computadoras, medicinas en ocasiones y todo lo que tiene que ver en la educación.

Sobre la televisión dominicana, Cristian expresó que la crisis de la COVID-19 empeoró la realidad que ya había, tal como sucede ahora que algunas plantas televisoras no permiten grabar dentro de sus estudios, lo que ha estancado a la televisión nacional, permitiendo una monotonía.

“En la televisión no he visto cambios, está estancada, tanto en los presentadores, son muy monótonos, como la forma de hablar es la misma, no he visto evolución, no he visto avances. Lo mismo que se hacía en los años 80, es lo mismo que se hace en el 2021, tienen que hacer cambios, por eso las redes sociales, Youtube, los canales digitales han avanzado mucho más rápido, por eso está posicionada por encima de la televisión nacional”, aseguró Cristian.