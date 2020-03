Critican colaborador de radio por aglutinar envejecientes en medio de pandemia de COVID-19

Arismendy Mañon, conocido como “El Líder” o Topo Point, un colaborador de los programas radiales de Santiago Matías (Alofoke) y constantemente entrevistado en programas como “Más Roberto” y “Aquí se habla español”, junto al propio Alofoke, ha querido ayudar a las personas menos favorecidas económicamente, comprándoles producto de primera necesidad.

Un gesto, que, aunque no dudamos que sea bien intencionado ha generado críticas por aglutinar a personas, en especial envejecientes.

Una de las recomendaciones que las autoridades han externado con más vehemencia en medio de la pandemia mundial del COVID-19 ha sido evitar la aglomeración de personas, en especial si estas son envejecientes.

“Ahorita llega un millón de gente desde que se corra la voz y todo el mundazo enfermo. Llévenle la ayuda a su casa y así ven personal sus carencias”, “es que no piensan Dios mío” y “creo que no es responsable de tu parte hacer aglomeraciones y mucho menos poner esas personas mayores en contacto con Topo ya que hasta que no pase el tiempo prudente para que el muestre síntomas”, son algunos de los comentarios.