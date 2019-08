$!Critican el peso de Alicia Machado en programa en vivo

La ex Miss Universo 1996 Alicia Machado volvió a ser cuestionada por su peso. En el programa mexicano “Hoy”, uno de sus conductores, Diego Di Marco hizo unos comentarios referidos a su subida de peso y al cambio que ha experimentado su figura.

Di Marco le comentó que “tiene cuerpo de pera”.

“Perdón por lo que te voy a decir, yo no la voy a ofender, yo te veo con algunos kilitos de más. Estás buenona pero yo la veo inflamada”, aseveró Di Marco, quien conoce a Machado fuera de las cámaras.

La controversial exreina no se enfadó, pero vivió un incómodo momento.

Alicia aceptó que era cierto y que en estos momentos está entre la talla 6 y 8. No obstante, la conductora Galilea Montijo apoyó a la modelo. “Una mujer con talla seis a mí no me parece gorda”, dijo Montijo.

Minutos después, en la sección Fit Police del programa le hicieron elegir entre Fat o Fit para definir su cuerpo y Alicia no tuvo problema en contestar. “No, pues yo me siento fat”, dijo sincera y con rostro apenado. Una situación un poco incómoda que la también empresaria toreó con mucha elegancia y educación, recoge People en Español.

Machado aseguró que está “acostumbrada” a estos comentarios y que su actual ritmo de vida le impiden hacer todo el ejercicio que debería.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump, quien era dueño de la franquicia del Miss Universo, arremetió contra la también actriz al asegurar en aquel momento en el programa “Fox & Friends” que fue “la peor Miss Universo de la historia” debido a que había ganado “una cantidad masiva de peso”.

Además, la llamó “Miss Piggy”.