$!Cynthia Klitbo sobre otra actriz: “Es el ser más despreciable con el que yo he trabajado”

De acuerdo a una publicación del periódico El Diario de Nueva York, la actriz no dudó en describir a Vanessa Guzmán (con quien trabajó en 2009 en la telenovela “Atrévete a soñar”) como una “mala persona”, declarando que no entiende cómo está trabajando otra vez.

“Es el ser más despreciable con el que yo he trabajado...nunca había visto a una persona así”, comentó la actriz de 53 años, agregando que los demás integrantes del elenco en esa novela no podían dirigirle la palabra a Guzmán. “Un día quiso tratarme mal y le salió el chirrión por el palito...esa sí no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona y además tiene poco talento para tanta soberbia”. Actores como Manuel “Flaco” Ibañez y Raúl Araiza también han expresado sobre el difícil carácter de Vanessa, quien regresó a la pantalla chica el año pasado con el estelar en la telenovela “Soltero con hijas”.