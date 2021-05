$!Dalisa Alegría revela que perdió un embarazo

La actriz y comunicadora Dalisa Alegría reveló que perdió un embarazo fruto de su relación con su prometido, el cantante urbano Mozart la Para.

En una entrevista para el programa “Versión original” de Telemicro y conducido por los comunicadores Moisés Salce y Gabriela Melo, Alegría afirmó que actualmente no está en la dulce espera.

No especificó en que fecha fue la pérdida, aunque reiteradas veces se ha rumorado en las redes sociales entre 2019 y 2020, que estaba embarazada, siendo la primera vez que habla abiertamente del tema.

"No fue que me caí ni nada. Fue en una fecha muy especial y obviamente me afectó, estábamos muy emocionados. Esas son cosas de Dios, si estamos trabajando en eso. Yo entiendo que el tiempo de Dios es perfecto", expresó.

Dijo que su hija Alejandra y la hija de Mozart, Charlotte, “se tratan como hermanas”.

"Mi hija la tiene (guardada) en su celular como hermana", agregó.

Luego de más de dos años sin dar entrevistas adelantó que se casará a finales de este año y que la ceremonia sería fuera de la ciudad. De esto tratará el reality show, del que fueron rodados cinco episodios y se detuvo por la pandemia.

Se recuerda que Mozart y Alegría fueron blanco de críticas luego de iniciar una relación, tras poner el fin del matrimonio del cantante urbano y su exesposa, Alexandra Hatcu, luego de 10 años de matrimonio.

Ante una pregunta sobre el particular señaló brevemente: "Yo no he dado mi versión real".

Agregó: "La gente se cree una cosa en su cabeza que no existe...pero aprendí que yo quedándome callada me iba mejor... En su momento, a lo mejor, yo pueda decir, 'eso no fue así, yo no hice eso, eso ya estaba así y pasó de esta manera".

Además, confesó que dio la polémica entrevista a Luz García antes de tiempo.

De los proyectos, expresó que tiene en carpeta una película con Mozart la Para.