$!Daniel Sarcos arremete contra figuras de redes que ridiculizan a la mujer

“No más irrespeto a la mujer a través de las redes sociales. ¡Primera reflexión del año! Al que le sirva el chaleco que se lo ponga”, con estas palabras acompañó un vídeo en Instagram el famoso animador y actor venezolano Daniel Sarcos, al arremeter contra esos humoristas y figuras de redes sociales que se disfrazan de mujer en sus vídeos y realizan sus chistes basados en la mujer.

Sarcos afirmó que el 90% de sus seguidores son féminas y que merecen respeto.

“No puedo creer que en pleno año 2019, donde tanta sangre se ha derramado para lograr la igualdad entre hombres y mujeres una persona que se ponga una peluca tenga el derecho de insultar a la mujer tratando de hacer reír, poniendo en duda su integridad como mujer... Las presentan a todas como unas promiscuas. Eso no me da risa”, reclamó el conductor del “Bingo Show Nacional”.

Todo apunta a que la crítica fue dirigida a su compatriota Marko Música, un famoso youtuber e influencer que ha ganado fama con sus personajes de Madame Puti, la amiga sifrina, la amiga tierrúa, La Yoxi, La Tuxi.

Marko habla allí de forma superficial del comportamiento de las féminas en sus relaciones, con sus amigas, sobre la belleza, el dinero...

Sin embargo, el público no reaccionó como Daniel Sarcos lo esperaba, pues lo tildaron de “doble moral”, debido a que él en reiteradas ocasiones se disfrazó de mujer para los programas en que ha trabajado, así como en obras de teatro, y de manera especial en su burla hacia las misses, al vestirse como una en medio de un personaje en el que se muestran las carencias intelectuales de muchas concursantes.

Dentro de los comentarios, a Daniel le dijeron: “Qué va decir Daniel Sarcos, si él también se ha vestido de mujer para hacernos reír y burlarse de las mujeres... Y dígame cuando tenía el programa en Venevisión, siempre quería dejar por debajo a las mujeres”, expresó la usuaria @lizeth83contreras.

Mientras que @juan.carlos.llovera refirió: “Por esto y otros miles de detalles es que somos lo que somos, todo es burla, sexo, chisme y arrechera... Justo eso nos enseñó nuestra tv venezolana. Pero es momento de hacer que prevalezca la razón y los buenos principios ya que de la ausencia de ellos es que se alimentan las cuentas de muchos venezolanos”.

@jesusignaciosocorro le comentó: “Muy absurdo este post, creo que no tenías nada que decir para inicio de año y se te ocurrió esto queriendo opacar el humor de otros... después que te visitaron los chaburristas de Mimi Lazo y el niño esposo de la misma como que se te soltó algo en la cabeza”.

Otros le recordaron sus programas Sábado Sensacional y La Guerra de los Sexos, este último, famoso por las competencias entre hombres y mujeres del medio artístico.

Marko Pérez, quien tiene las cuentas @marko y @markomusica no ha emitido declaraciones.