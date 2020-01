$!David Zepeda: el video sexual que se filtró me ayudó a tener más trabajo

En su momento resultó un descalabro incómodo, pero aquel video sexual que se filtró de David Zepeda le trajo más trabajo al actor.

Por eso está convencido que no quiere basar su carrera en escándalos, sino en su desarrollo escénico. Rechaza hablar de relaciones personales para evitar que sus proyectos se vean opacados.

“Hemos cometido algunas cosas que la regamos, como el famoso video, pero bueno, era un video personal y se filtró, en general sí trato de ser muy respetuoso con mi público, como lo ha sido conmigo“, expresó a la agencia Reforma

El actor es el protagonista de la comedia ‘¿Por Qué Los Hombres Aman a las Cabronas?’, que se presentará el 12 de febrero en el Auditorio Pabellón M, donde comparte créditos con Aracely Arámbula, quien además es su compañera en la segunda temporada de ‘La Doña’, para Telemundo.

“Mi objetivo no es trabajar 5 o 10 años más, sino 30 o 40, los que Dios me permita y creo que a lo largo de cierto tiempo la gente analiza las carreras y ahí valora que te dedicaste a trabajar, más que a vivir a base de escándalos que no dejan absolutamente nada”.

Aunque no es un tema que lo enorgullezca, señaló que el video no afectó su trayectoria. Al contrario, le permitió mayor popularidad.

“En su momento me dio muchísimo más trabajo, gracias a Dios, pero cuando te respondo de ese escándalo es como diciendo ‘no, nadie somos perfectos en absoluto y hemos cometido muchísimos errores y seguro los seguiremos cometiendo’”.

Habrá mejores videos que salgan en el futuro“, bromeó el protagonista de melodramas como ‘La Fuerza del Destino’, ‘La Doble Vida de Estela Carrillo’ y ‘Abismos de Pasión’.

Agencia Reforma