$!Dayanara Torres y Marc Anthony juntos por la graduación de su hijo, y en redes especulan sobre una reconciliación

La Miss Universo 1993 Aayanara Torres y el cantante Marc Anthony fueron vistos en California por la graduación de uno de sus hijos y las especulaciones en redes sociales sobre una posible reconciliación no se hicieron esperar.

La también actriz y el cantante de salsa celebraron el viernes la graduación de su hijo pequeño Ryan, quien según People es español tiene unas dotes sobresalientes para la música.

Si bien por la sangre de Ryan corre el talento de Marc Anthony, quien también asistió a la graduación del hijo menor de ambos, cabe recordar que Dayanara, en una de sus múltiples venas artísticas además de la actuación, no solo baila como una auténtica profesional, como ha podido verse en Mira quien baila... También es una estupenda cantante y grabó varios discos en Filipinas, donde vivió unos años tras ganarse la corona, así que no hay duda de que a Ryan el talento artístico no le falta por ningún lado.

“Desde nuestra primera clase juntos”, se escucha decir a su maestra, en el video compartido por su famosa mamá,“Ryan demostró su amor por la música”, materia a la que sin duda encauzará algún día su futuro laboral.