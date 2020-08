$!Dianabell Gómez explota tras su ruptura con Franklin Mirabal: “¿Dónde está el chapeo y la falta?

“A mí no me gusta hablar de temas personales ni mucho menos de chismes, pero si yo hablo yo se que esto se viene abajo y van a seguir más chismes. Usen esa cabeza para cosa productiva, que dinero y chapeo que supuestamente hice, es imaginario, porque yo no tengo nada ni me interesa nada”, dijo la modelo.

Lío con periodista que confirmó la información

Franklin desmintió los rumores de su supuesto divorcio con Dianabell.

“Eso no es cierto mi hermano”, afirmó el también editor deportivo del periódico Hoy en declaraciones a Diario Libre.

Mirabal dijo que todo en su relación está en armonía y tranquilidad de su hogar, contrario a lo difundido en las redes que dan como un hecho, la separación de la pareja.

El periodista respondió a los ataques del periodista asegurando que llevaría al caso a la justicia y que no aceptaría una disculpa de Mirabal.

Tras estas declaraciones su esposa fue contactada por el periodista José Peguero, a quien le confirmó la separación, lo que provocó que el denominado rey de la radio utilizara sus redes sociales para desmentir la información y acusara a Peguero de no dar informaciones certeras.

Según peguero Dianabell expresó lo siguiente “Estoy separada de él hace meses, él no quiere aceptar eso, yo ni en fotos lo quiero ver” dijo la joven en declaraciones a Ensegundos.do.

La exintegrante de Pégate y Gana con el Pachá no quiso entrar en detalles sobre el motivo por el cual se acabó el amor, pero reiteró que no tiene intenciones de intentarlo nueva vez.