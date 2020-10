$!Dianabell Gómez revela las verdaderas causas de su ruptura con Franklin Mirabal

Por meses se mantuvo en la palestra por su ruptura pública con su esposo, Franklin Mirabal, la modelo Dianabell Gómez, esposa del cronista y animador deportivo habló el proceso de divorcio que lleva.

En una entrevista en Alofoke Radio Show se definió como una mujer poco controversial, que no le gusta ser expuesta, asegurando que esta es una de las razones de la separación.

"No me gusta que me expongan, algo que él hizo desde el principio de la relación", la dama también señaló que la diferencia de edad (ella de 27 y Franklin de 53) propició el desenlace.

La joven reveló que no estuvo 100% de acuerdo con que fuera tan expuesta, y que hubiese preferido una celebración en familia. “había personas que yo ni siquiera conocía, había cámaras, yo no pedía casi caminar”, añadió.

La modelo reveló que no sintió un apoyo total en términos emocionales y económicos de parte de su pareja mientras padeció una situación de salud, luego de detectársele un nódulo en el seno izquierdo, con factores pronósticos de cáncer, por el cual fue intervenida de manera preventiva.

Respecto al vehículo que Franklin le había regalado a Dianabell, esta explicó que al momento de la separación se debía la mitad del mismo, y que ella pretendía continuar pagándolo, pero al no llegar a un acuerdo con él, optó por devolverlo.

“Yo lo llamé le mande mensajes y no me contestó, para que me firmara un poder para que se quedara conmigo, entonces le dije a la chica que me mandara el abogado para que se llevara el carro”, explicó Dianabell.

Sobre sus diferencias con Franklin, indicó que su esposo era “él para él”, lo que inició las diferencias entre ambos.

La expresentadora de Pégate y gana con el Pachá señaló que no está en volver a iniciar una relación por el momento y señaló que muchos beisbolistas le han escrito interesados en ella.

Sobre el Mercedez

La modelo aclaró que no es una persona interesada como se ha dicho en redes sociales y que ella misma entregó el vehículo, porque no estaba a su nombre, y se debían varias cuotas.