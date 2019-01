$!Dividiendo la fortuna de Jeff y Mackenzie Bezos

Jeff Bezoz, fundador de Amazon, y su esposa con 25 años juntos, Mackenzie, no firmaron un convenio prenupcial antes de contraer matrimonio y por lo tanto toda la fortuna acumulada durante el tiempo que estuvieron juntos, la cual abarca alrededor de 137.000 millones de dólares y 400,000 acres de propiedad, será dividida entre los dos durante las negociaciones del divorcio, según la fuentes de tmz.com.

El portal de noticia también reitera que cuando los Bezos se casaron en 1993, seis meses después de conocerse, en aquel entonces Jeff no era un millonario y ni se imaginaban que se convertiría en una de los hombres más ricos del mundo.

Asimismo, a pesar de que hasta ahora esta ha sido una separación amistosa, varios medios incluido tmz.com, People y The New York Post, han informado que Jeff ha iniciado una relación con Lauren Sánchez, antigua anfitriona de los programas “So You Think You Can Dance” y “Good Day LA”.

Sanchez actualmente se está divorciando de Patrick Whitesell y se ha confirmado que empezó a salir con Jeff cuando ambos se separaron de sus respectivas parejas. Whitesell y Sanchez han sido amigos de los Bezos desde hace diez años.