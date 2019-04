$!¿Dónde pasan las figuras públicas sus vacaciones de Semana Santa?

View this post on Instagram

Imágenes de una noche inolvidable viviendo de cerca la Semana Santa de Sevilla, de la mano del buen amigo, el somellier @josejoaquincortes quien se esmeró en contarnos el por qué de cada cosa en los Pasos que presenciamos. El más emotivo lo vivimos casi de madrugada e hice un Live que pueden ver al final de todos los que hice ayer y que aún se conserva. Cuánto fervor religioso! Aprendes y comprendes; comprendes y amas. Esta noche a vivir El Paso del Cristo del Gran Poder (el que sale en la foto en la Basílica), y el de la Virgen de La Macarena hasta la madrugada!! #semanasantasevilla #unaexperienciaúnica #miercolessanto